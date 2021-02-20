Норвежцы ждут сражения с французами на финише мужской эстафеты

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен объяснил, почему на последний этап мужской эстафеты чемпионата мира в Поклюке был поставлен Ветле Шоста Кристиансен. Биатлонист на этом турнире не провёл ни одной гонки, несмотря на то, что занимает 15-е место в рейтинге Кубка мира.

В сборной Норвегии ожидают битвы с Францией в финишном створе эстафеты. Тренеры возлагают надежды на умение Кристиансена сделать финишный спурт (рывок — Прим. ред.).

"Мы уверены в Ветле. Он сам говорит, что справится с четвёртым этапом. Рассматриваем французов в качестве главных соперников и знаем, что Ветле один из немногих, кто выигрывал спурт", — заявил тренер норвежцев в интервью TV2.

Кристиансен ждёт Жаклена

На последнем этапе у французов будет бежать Эмильен Жаклен. По словам Кристиансена, он имеет преимущество перед соперником.

"С нетерпением жду встречи с Жакленом в спурте. Думаю, с нуля и на свежих ногах я чуть-чуть быстрее него. Я уверен в себе, у меня хорошие шансы", — заявил Ветле.

Полный состав команд на эстафетную гонку можно посмотреть здесь.