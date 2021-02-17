Губерниев против Казакевич: новый скандал на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Ирина Казакевич призналась, что ей было неприятно слышать разговоры о незаслуженном попадании в спринт чемпионата мира. Такое заявление сделал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

По мнению журналиста, Казакевич попала в спринт только потому, что является подопечной тренера сборной России Михаила Шашилова.

"Неприятно такое слышать, естественно. Возможно, это даже была мотивация для меня", — заявила Казакевич в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.

В итоге спортсменка стала лучшей из россиянок, заняв 19-е место. Этот результат, а также участие в гонке преследования, позволили ей отобраться в масс-старт чемпионата мира в Полюке.

Злость Казакевич

Казакевич призналась, что хотела ответить Губерниеву в интервью, но не стала этого делать. У биатлонистки накопилась "внутренняя злость".

"Хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит — лучше посмеяться над этим", — заявила Казакевич.

Ответ Губерниева

Комментатор "Матч ТВ" не смог пройти мимо слов Казакевич в свой адрес. Губерниев отреагировал на её высказывания с иронией.

"Плох тот биатлонист, кому не задают вопросов про комментатора", — написал Губерниев в Telegram.