Российская биатлонистка Ирина Казакевич призналась, что ей было неприятно слышать разговоры о незаслуженном попадании в спринт чемпионата мира. Такое заявление сделал известный комментатор Дмитрий Губерниев.
По мнению журналиста, Казакевич попала в спринт только потому, что является подопечной тренера сборной России Михаила Шашилова.
"Неприятно такое слышать, естественно. Возможно, это даже была мотивация для меня", — заявила Казакевич в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.
В итоге спортсменка стала лучшей из россиянок, заняв 19-е место. Этот результат, а также участие в гонке преследования, позволили ей отобраться в масс-старт чемпионата мира в Полюке.
Казакевич призналась, что хотела ответить Губерниеву в интервью, но не стала этого делать. У биатлонистки накопилась "внутренняя злость".
"Хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит — лучше посмеяться над этим", — заявила Казакевич.
Комментатор "Матч ТВ" не смог пройти мимо слов Казакевич в свой адрес. Губерниев отреагировал на её высказывания с иронией.
"Плох тот биатлонист, кому не задают вопросов про комментатора", — написал Губерниев в Telegram.
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