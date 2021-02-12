Победа Мартина Понсиуломы в спринтерской гонке позволила Швеции выйти в лидеры медального зачёта чемпионата мира. Соревнования проходят в Поклюке.
Кроме золота Понсиуломы, у шведов бронза в смешанной эстафете. Ещё одно золото у сборной Норвегии, серебро - у Австрии. Две медали - серебро и бронза - в активе Франции.
|М
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1.
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|2.
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|3.
|Франция
|0
|1
|1
|2
|4.
|Австрия
|0
|1
|0
|1
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.