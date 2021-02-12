Швеция захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по биатлону

Победа Мартина Понсиуломы в спринтерской гонке позволила Швеции выйти в лидеры медального зачёта чемпионата мира. Соревнования проходят в Поклюке.

Кроме золота Понсиуломы, у шведов бронза в смешанной эстафете. Ещё одно золото у сборной Норвегии, серебро - у Австрии. Две медали - серебро и бронза - в активе Франции.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону