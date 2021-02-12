Шведский биатлонист Мартин Понсиулома выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Поклюке. Швед прошёл дистанцию в 10 км без промахов на огневых рубежах за 24 минуты 41,1 секунды.
Для Понсиуломы эта победа стала первой в карьере. Ранее он не поднимался выше третьего места в личных гонках в рамках Кубка мира.
Вторым финишировал француз Симон Дестьё без штрафа с отставанием в 11,2 секунды. Бронзу завоевал его соотечественник Эмильен Жаклен, который допустил один промах и отстал на 12,9 секунды.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. С хорошей скоростью он допустил один промах при стрельбе стоя. Спортсмен занял десятое место с отставанием в 33,3 секунды.
Матвей Елисеев прошёл дистанцию без промахов, но скорость не позволила претендовать на медали. Александр Логинов не закрыл две мишени и лишился своего титула чемпиона мира в спринте.
Антон Бабиков с двумя промахами и отставанием более чем в две минуты финишировал в пятом десятке. Карим Халили не смог финишировать в топ-60, чтобы пробиться в гонку преследования.
19. Матвей Елисеев — 1.01,6 (1).
26. Александр Логинов — 1.15,0 (2).
53. Антон Бабиков — 2.06,4 (1).
64. Карим Халили — 2.19,0 (2).
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