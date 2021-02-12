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Понсиулома выиграл спринт чемпионата мира по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Шведский биатлонист Мартин Понсиулома выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Поклюке. Швед прошёл дистанцию в 10 км без промахов на огневых рубежах за 24 минуты 41,1 секунды.

Понсиулома выиграл спринт чемпионата мира по биатлону

Для Понсиуломы эта победа стала первой в карьере. Ранее он не поднимался выше третьего места в личных гонках в рамках Кубка мира.

Вторым финишировал француз Симон Дестьё без штрафа с отставанием в 11,2 секунды. Бронзу завоевал его соотечественник Эмильен Жаклен, который допустил один промах и отстал на 12,9 секунды.

Призёры спринта чемпионата мира по биатлону

  1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 24.41,1 (0 промахов).
  2. Симон Дестье (Франция) — отставание 11,2 (0).
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 12,9 (1).

Результаты россиян

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. С хорошей скоростью он допустил один промах при стрельбе стоя. Спортсмен занял десятое место с отставанием в 33,3 секунды.

Матвей Елисеев прошёл дистанцию без промахов, но скорость не позволила претендовать на медали. Александр Логинов не закрыл две мишени и лишился своего титула чемпиона мира в спринте.

Антон Бабиков с двумя промахами и отставанием более чем в две минуты финишировал в пятом десятке. Карим Халили не смог финишировать в топ-60, чтобы пробиться в гонку преследования.

  • 10. Эдуард Латыпов — отставание 33,3 (1 промах).

  • 19. Матвей Елисеев — 1.01,6 (1).

  • 26. Александр Логинов — 1.15,0 (2).

  • 53. Антон Бабиков — 2.06,4 (1).

  • 64. Карим Халили — 2.19,0 (2).

Автор: Артём Пермяков
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