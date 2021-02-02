Мужская сборная России по баскетболу в случае выхода на Олимпиаду-2020 сыграет против команд Австралии и Нигерии. Об этом стало известно во время жеребьёвки олимпийского турнира.
Турнир начнётся 25 июля, а победитель определится 7 сентября.
Четыре последних участника баскетбольного турнира Игр определятся с 22 июня по 4 июля в четырёх городах — Белграде (Сербия), Сплите (Хорватия), Виктории (Канада) и Каунасе (Литва).
Сборная России сыграет в Сплите. Сначала команда проведёт встречи с Германией и Мексикой. В параллельной группе сыграют Тунис, Хорватия и Бразилия.
По две команды выйдут в плей-офф, где определят обладателя путёвки на Олимпиаду.
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