Российские баскетболисты узнали возможных соперников по Олимпиаде-2020

Мужская сборная России по баскетболу в случае выхода на Олимпиаду-2020 сыграет против команд Австралии и Нигерии. Об этом стало известно во время жеребьёвки олимпийского турнира.

Жеребьёвка баскетбольного турнира Олимпиады-2020

Группа А : США, Франция, Иран, победитель квалификации в Виктории.

: США, Франция, Иран, победитель квалификации в Виктории. Группа В : Австралия, Нигерия, победитель квалификации в Сплите, победитель квалификации в Белграде.

: Австралия, Нигерия, победитель квалификации в Сплите, победитель квалификации в Белграде. Группа С: Аргентина, Япония, Испания, победитель квалификации в Каунасе.

Турнир начнётся 25 июля, а победитель определится 7 сентября.

Квалификационный турнир Олимпиады-2020

Четыре последних участника баскетбольного турнира Игр определятся с 22 июня по 4 июля в четырёх городах — Белграде (Сербия), Сплите (Хорватия), Виктории (Канада) и Каунасе (Литва).

Сборная России сыграет в Сплите. Сначала команда проведёт встречи с Германией и Мексикой. В параллельной группе сыграют Тунис, Хорватия и Бразилия.

По две команды выйдут в плей-офф, где определят обладателя путёвки на Олимпиаду.