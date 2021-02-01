В Омске нашли убийц экс-футболиста "Иртыша"

Советский районный суд Омска вынес решение об аресте двух подозреваемых в убийстве 21-летнего бывшего футболиста "Иртыша" Егора Дробыша. Два мужчины были задержаны 30 января.

Оба подозреваемых будут находиться под стражей до 29 марта.

Дробыш погиб после получения ножевых ранений. Преступление произошло в ночь на 27 января на улице Магистральной в Омске. Кроме футболиста, пострадал его друг, но он выжил и сейчас находится в больнице.