Ранее российский лыжник Сергей Устюгов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Спортсмен признался, что недоволен результатом своего выступления.

"Конечно, я недоволен, поскольку я максималист. Это третий старт на Кубке мира, вроде бы выступаю по нарастающей, сегодня хотелось побороться за подиум. Тем более он был очень близко — проиграл финишную прямую, но всё равно чуть-чуть доволен. Рад, что становится всё лучше и лучше. Сейчас у меня будет неделя выходных, чтобы подготовиться к следующему этапу.

Сейчас стою и понимаю, что ещё буквально месяц назад думал о том, как вообще начать сезон, а сейчас выступаю на Кубке мира в финале. Не слишком радостно быть после болезни. Спасибо моим друзьям, будем двигаться дальше. Надеюсь, всё будет лучше и лучше", — пояснил Устюгов.