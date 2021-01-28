Тихонов ответил на обвинения комиссии IBU в коррупции

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что обвинения в коррупции со стороны комиссии IBU не имеют под собой оснований. В отчёте говорится, что функционер как минимум два раза пытался подкупить своих коллег из IBU и других организаций.

"Я никогда не пытался никого подкупить, особенно Николь Рёш. Когда я был президентом СБР, у нас было достаточно медалей. 78 медалей! Поэтому это абсурд, что мне необходимо было кого-то подкупать", — приводит ТАСС слова Тихонова.

В чём обвиняют Тихонова

Исходя из отчёта комиссии IBU, Тихонов пытался подкупить членов балканских федераций во время выборов в конгресс IBU в 2014 году. Источник расследования предоставил доступ к своей почте и показала письмо от Тихонова, который обещал поддержку СБР в обмен на голоса.

Второй случай касается допинга. В отчёте говорится, что Тихонов предлагал генеральному секретарю IBU Николь Рёш "шкатулку с драгоценностями" в обмен на то, что будет прекращено антидопинговое расследование против российских спортсменов. В 2008 году на допинге попались Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко.