Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала первую награду для команды на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Спортсменка заняла третье место в индивидуальной гонке.

Победительницей гонки стала полячка Моника Хойнш-Старенга, второй стала украинка Анастасия Меркушина. Отставание Куклиной от лидера с одним промахом составило 15,5 секунд.

Четвёртой стала россиянка Анастасия Шевченко, которая закрыла все мишени. Пятое место у Ирины Петренко из Украины, шестая позиция у шведки Эллы Халварссон.

Чемпионат Европы по биатлону

Индивидуальная гонка (женщины)