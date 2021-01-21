В Антхольце стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону

В итальянском Антхольце 21 января начинается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в индивидуальной гонке.

Гонку в 16.15 по московскому времени откроет японская биатлонистка Фуюко Тачизаки. Спустя минуту борьбу начнёт россиянка Лариса Куклина, получившая третий стартовый номер.

Также от России в этой гонке выступят Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Татьяна Акимова.

Старт-лист индивидуальной гонки