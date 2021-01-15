Руни завершил карьеру футболиста и стал тренером

35-летний английский форвард Уэйн Руни официально завершил футбольную карьеру. Спортсмен, исполнявший роль играющего тренера в "Дерби Каунти", официально стал наставником команды чемпион-лиги.

Контракт между "Дерби" и Руни подписан до окончания сезона-2022/23.

Карьера Руни

Руни выступал в составе "Эвертона", "Манчестер Юнайтед", "Ди Си Юнайтед" и "Дерби". Всего он провёл 763 игры, в которых забил 313 мячей.

В последнем сезоне в активе Руни 11 игр и один забитый мяч.

За сборную Англии Руни отыграл 120 встреч, в которых отличился 53 раза.