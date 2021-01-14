"Бавария" с позором вылетела из Кубка Германии

"Бавария" в 1/16 финала Кубка Германии проиграла клубу "Хольштайн Киль". Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 2:2. На 95-й минуте гол забил Хауке Валь, сделав счёт равным.

В серии пенальти "Хольштайн" был сильнее со счётом 6:5. Решающий промах допустил игрок "Баварии" Марк Рока.

"Хольштайн" спустя 20 лет вернулся во вторую Бундеслигу. Сейчас команда занимает третье место в чемпионате. В 1/8 финала Кубка команда из Киля сыграет против "Дармштадта".

Кубок Германии, 1/8 финала