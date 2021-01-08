В Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону

В немецком Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. 8 января состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Первыми на старт выйдут биатлонистки в 13.30 по московскому времени. Затем в 16.15 стартуют мужчины.

Старт-лист женского спринта

Первой в гонку уйдёт биатлонистка из Польши Кинга Збилут. Норвежка Тириль Экхофф стартует 16-й, шведка Ханна Эберг - 26-й, Марте Ройселанн - 40-й, Доротея Вирер - 80-й, Динара Алимбекова - 81-й.

Первой из россиянок стартует Лариса Куклина. Всего на старт выйдут шесть биатлонисток из России:

Лариса Куклина - 7-й номер;

Ирина Казакевич - 37-й;

Евгения Павлова - 43-й;

Светлана Миронова - 68-й;

Ульяна Кайшева - 71-й;

Наталья Гербулова - 103-й.

Старт-лист мужского спринта

У мужчин первым на дистанцию отправится финн Теро Сеппала. Норвежец Йоханнес Бё получил 38-й стартовый номер. Среди россиян раньше всех стартует Антон Бабиков: