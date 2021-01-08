В Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону

В немецком Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. 8 января состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.
Первыми на старт выйдут биатлонистки в 13.30 по московскому времени. Затем в 16.15 стартуют мужчины.
Первой в гонку уйдёт биатлонистка из Польши Кинга Збилут. Норвежка Тириль Экхофф стартует 16-й, шведка Ханна Эберг - 26-й, Марте Ройселанн - 40-й, Доротея Вирер - 80-й, Динара Алимбекова - 81-й.
Первой из россиянок стартует Лариса Куклина. Всего на старт выйдут шесть биатлонисток из России:
У мужчин первым на дистанцию отправится финн Теро Сеппала. Норвежец Йоханнес Бё получил 38-й стартовый номер. Среди россиян раньше всех стартует Антон Бабиков:
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