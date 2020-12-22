Плющенко взял ответственность за снятие Косторной с чемпионата России

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал снятие Алёны Косторной с чемпионата России. Ранее сообщалось, что спортсменка не сможет принять участие в турнире после того, как переболела коронавиусом.

Плющенко отметил, что первую тренировку Косторная провела за неделю до начала чемпионата России. Спортсменке тяжело заниматься и катать программы в плане дыхания.

"Можно получить осложнения при тренировочных нагрузках, поэтому приняли решение снять спортсменку с турнира при всём её желании выступать", — приводит РИА "Новости" слова тренера.

Плющенко отметил, что Косторная до последнего хотела выступить в Челябинске, но Евгений взял ответственность на себя и решил снять спортсменку с турнира.