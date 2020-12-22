Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал снятие Алёны Косторной с чемпионата России. Ранее сообщалось, что спортсменка не сможет принять участие в турнире после того, как переболела коронавиусом.
Плющенко отметил, что первую тренировку Косторная провела за неделю до начала чемпионата России. Спортсменке тяжело заниматься и катать программы в плане дыхания.
"Можно получить осложнения при тренировочных нагрузках, поэтому приняли решение снять спортсменку с турнира при всём её желании выступать", — приводит РИА "Новости" слова тренера.
Плющенко отметил, что Косторная до последнего хотела выступить в Челябинске, но Евгений взял ответственность на себя и решил снять спортсменку с турнира.
"Ответственность при рекомендациях врачей снять её с чемпионата, чтобы не было осложнений", — заявил Плющенко.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.