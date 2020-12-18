Гимнаст Далалоян обрадовался решению CAS по России

Российский гимнаст Артур Далалоян отметил, что у него положительные эмоции от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. По его словам, в команде не надеялись на послабления со стороны арбитров.

CAS запретил использование флага и гимна России до декабря 2022 года, но российские спортсмены смогут выступать на крупных турнирах в нейтральном статусе. Кроме того, на форме спортсменов может быть использована надпись "Россия", а сама форма будет выполнена в цветах российского триколора.

"Эмоции только положительные, потому что будет надпись "Россия" на экипировке, хоть и вместе с надписью о нейтральности", — приводит "РИА Новости" слова Далалояна.

Далалоян является трёхкратным чемпионом мира. Всего на его счету девять наград ЧМ разного достоинства.