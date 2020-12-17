Россия выступит на Евро-2020 с флагом и сможет принять финал ЛЧ

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по двухлетнему отстранению России от соревнований касается только Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это решение не затрагивает континентальных турниров или этапов кубков мира.

Таким образом, сборная России по футболу сможет выступить на Евро-2020 под собственным флагом. Команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии летом 2021 года.

Также сборная сможет выступать в отборочном турнире ЧМ-2022. Если команда отберётся в Катар, то там будет играть без использования собственной символики.

Решение о лишении возможности проводить крупные соревнования на территории РФ не касается матчей чемпионата Европы или финала Лиги чемпионов. В 2022 году матч пройдёт в Санкт-Петербурге.