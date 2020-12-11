Футболисты "Тамбова" продолжат бойкотировать матчи чемпионата РПЛ

Руководитель "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что футболисты продолжат бойкот матчей чемпионата России. 13 декабря тамбовская команда примет на своём поле "Рубин", 18-го числа сыграет с "Уралом".

В предыдущем туре некоторые футболисты бойкотировали игру со "Спартаком", но матч всё же состоялся. Команда проиграла со счётом 1:5.

Причина бойкота — невыплата зарплаты с сентября. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что игроки за сентябрь-октябрь не получили 118 млн рублей. В клубе обвиняют в такой ситуации власти региона, которые не выполнили обещаний по финансированию.