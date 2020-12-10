Против "Тамбова" возбудили дело о невыплате зарплаты

Районная прокуратура Тамбова провела проверку футбольного клуба "Тамбов" и возбудила административное дело за нарушение ст. 56 Трудового кодекса, то есть из-за невыплаты зарплаты работникам.

В сентябре - октябре "Тамбов" задолжал футболистам, тренерам и другому персоналу 177 млн 985 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В мае 2020 года "Тамбов" был привлечён к ответственности за подобное правонарушение. Новое дело передано в мировой суд Октябрьского района Тамбова.

Ранее руководители "Тамбова" сообщали, что на связь не выходит губернатор региона Андрей Никитин. Из бюджета области на счета футбольного клуба не поступают средства, поэтому и образовалась задолженность.