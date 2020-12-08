Бывший тренер Резцовой раскритиковал её за слова о допинге

Бывший тренер советских и российских лыжников Александр Грушин ответил трёхкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой, которая ранее заявила, что в команде применялся допинг перед Олимпиадой-88 и позже. По его словам, бывшая спортсменка не понимает, о чём говорит.

Резцова заявила, что платила врачу за употребление допинга после возвращения в лыжные гонки в 1996 году. Также она рассказала о переливании крови в сборной СССР перед Олимпиадой в Калгари.

"Говорит о Даниловой, что она "вдруг побежала". Я бы на месте Даниловой в суд бы подал, это подсудное дело, это оскорбление личности!" — приводит "РИА Новости" слова Грушина.

По словам Грушина, у Резцовой нет стопроцентных оснований обвинять лыжную сборную СССР в нарушении антидопинговых правил.

"Это самый страшный допинг после стероидов. Человек вообще соображает, что говорит? А потом у нее есть основания говорить об этом, у нее есть стопроцентные данные?" — сказал Грушин.

Также тренер обратился к СМИ, которые берут подобные интервью. По его мнению, журналисты не должны публиковать подобную информацию во время допинговых скандалов в российском спорте.