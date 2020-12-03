Глава Fight Nights хочет организовать бой Басты и Шнурова

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что хотел бы организовать бой музыкантов Басты и Сергея Шнурова. Ранее рэпер и фронтмен "Ленинграда" поругались в соцсетях из-за концерта Вакуленко в Санкт-Петербурге.
Во время мероприятия не соблюдались нормы борьбы с коронавирусом, из-за чего Роспотребнадзор передал дело в суд. Шнуров обвинил Басту в "жажде наживы", после чего поэтическая дуэль музыкантов в Instagram переросла в конфликт.
По мнению Гаджиева, такой бой был бы интересным зрителям, а ММА - подходящий формат для решения конфликтов.
"Если завтра Шнур и Баста захотят выйти в клетку, то я буду первым, кто попробует это организовать. ММА - это не самая плохая площадка для выяснения отношений. Гораздо хуже, если люди друг в друга стреляют", - приводит Гаджиева Sport24.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...