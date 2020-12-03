Глава Fight Nights хочет организовать бой Басты и Шнурова

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что хотел бы организовать бой музыкантов Басты и Сергея Шнурова. Ранее рэпер и фронтмен "Ленинграда" поругались в соцсетях из-за концерта Вакуленко в Санкт-Петербурге.

Во время мероприятия не соблюдались нормы борьбы с коронавирусом, из-за чего Роспотребнадзор передал дело в суд. Шнуров обвинил Басту в "жажде наживы", после чего поэтическая дуэль музыкантов в Instagram переросла в конфликт.

По мнению Гаджиева, такой бой был бы интересным зрителям, а ММА - подходящий формат для решения конфликтов.