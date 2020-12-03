Шнуров - Баста: поэтическая дуэль вышла за рамки приличия

Концерты рэпера Басты в Санкт-Петербурге стали поводом для грандиозного скандала в интернете, где пользователи разделились на два лагеря — "за" исполнителя и "против" него.
Справедливости ради отметим, что первые — в меньшинстве.
Внёс свои "пять копеек" и фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, опубликовав в своём инстаграм стих "по теме" обсуждения.
Баста не остался в долгу и ответил… тоже стихами:
Неожиданно начавший поэтический батл двух музыкантов Шнуров попытался прервать, в собственной манере "извинившись" перед Бастой, назвав фанатов рэпера — паствой и прихожанами "Церкви Басты".
То есть понятно, что "дуэль" будет продолжаться…
К слову, напомним: это не первая публичная стычка музыкантов:
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...