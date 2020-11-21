В последнем выпуске шоу "Голос" Василий Вакуленко и Сергей Шнуров вступили в словесную перепалку после выступления подопечных рэпера.
Шнуров подверг критике номер Басты за излишний "официоз" и назвал его конъюнктурщиком. Однако рэпер не остался в стороне и также припомнил, что Шнуров давно утратил "бунтарский дух".
"Никто не мог представить вас в бадлоне с зачесанными волосиками назад. Такое ощущение, что Сергей говорит про себя просто. Мы потеряли Сергея, которого все любили. Ладно, где Жора. Где Сергей? Долой пиджаки", — заявил Баста.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.