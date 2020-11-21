Баста поругался со Шнуровым на "Голосе"

В последнем выпуске шоу "Голос" Василий Вакуленко и Сергей Шнуров вступили в словесную перепалку после выступления подопечных рэпера.

Шнуров подверг критике номер Басты за излишний "официоз" и назвал его конъюнктурщиком. Однако рэпер не остался в стороне и также припомнил, что Шнуров давно утратил "бунтарский дух".