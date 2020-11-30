Баста: все меры безопасности на моём концерте были соблюдены

Скандал, грянувший в соцсетях после выступления на площадке Ледового дворца в Санкт-Петербурге после того, как видео с него появилось в интернете, сам исполнитель считает надуманным.

В своём инстаграм Баста поблагодарил зрителей не только за "эту долгожданную встречу", но и "за понимание и соблюдение правил безопасности".

Напомним, кадры переполненного концерта в Санкт-Петербурге вызвали шквал гневных комментариев в соцсетях. Рэпера обвиняли в том, что он спровоцировал "серьезный риск для распространения коронавируса", не обеспечив возможность зрителям социально дистанцироваться друг от друга.

Городской комитет общественного порядка сообщил местным СМИ, что "мероприятие было полностью одобрено и проверено властями, которые определили, что оно соответствует санитарным нормам".

По данным контролирующих организаций, "дезинфицирующее средство для рук было доступно в фойе, а маски были розданы тем, кто пришёл без них".