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Шнуров и Баста обменялись язвительными эпиграммами в Instagram

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумены сцепились в беспощадном стихотворном баттле.

Шнуров и Баста обменялись язвительными эпиграммами в Instagram

Сергей Шнуров не пропускает ни одного резонансного события в мире шоу-бизнеса.

Очередным поводом поострить в рифму для лидера группы "Ленинград" стал скандал вокруг концерта Василия Вакуленко (Басты) в Санкт-Петербурге.

Шнуров съязвил по поводу того, что рэпер якобы пренебрёг мерами противоэпидемиологической безопасности.

На кадрах из социальных сетей с концерта исполнителя видно, что некоторые зрители находились в Ледовом дворце без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Сам Вакуленко эту информацию опроверг, предоставив отчёт комитету по культуре о том, что все рекомендации Роспотребнадзора были выполнены. 

Шнуров был в своих стихах довольно резок: 

"Не узнать в жиру лица и
Тили-тили, трали-вали.
Тех в войну, кто наживали,
Называли "полицаи".
Кто в блокаду заграбастал,
Тоже был, как полицай.
В их ряду теперь есть Баста
Отрицай, не отрицай", — написал Шнуров в своём микроблоге.

Баста не остался в долгу и тоже блеснул своим стихотворным дарованием:

"У Серёжи завсегда и про всё стишок есть
И про честь готов прочесть, прочесть готов про совесть
А по сути — дурачок,
Комсомолец-стукачок.
Пишет вирши ради смеху
Под диктовку "дяди" сверху, — написал Баста под постом Шнурова.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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