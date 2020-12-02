Шнуров и Баста обменялись язвительными эпиграммами в Instagram

Шоумены сцепились в беспощадном стихотворном баттле.

Сергей Шнуров не пропускает ни одного резонансного события в мире шоу-бизнеса.

Очередным поводом поострить в рифму для лидера группы "Ленинград" стал скандал вокруг концерта Василия Вакуленко (Басты) в Санкт-Петербурге.

Шнуров съязвил по поводу того, что рэпер якобы пренебрёг мерами противоэпидемиологической безопасности.

На кадрах из социальных сетей с концерта исполнителя видно, что некоторые зрители находились в Ледовом дворце без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Сам Вакуленко эту информацию опроверг, предоставив отчёт комитету по культуре о том, что все рекомендации Роспотребнадзора были выполнены.

Шнуров был в своих стихах довольно резок:

"Не узнать в жиру лица и

Тили-тили, трали-вали.

Тех в войну, кто наживали,

Называли "полицаи".

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был, как полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай", — написал Шнуров в своём микроблоге.

Баста не остался в долгу и тоже блеснул своим стихотворным дарованием: