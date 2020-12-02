Шоумены сцепились в беспощадном стихотворном баттле.
Сергей Шнуров не пропускает ни одного резонансного события в мире шоу-бизнеса.
Очередным поводом поострить в рифму для лидера группы "Ленинград" стал скандал вокруг концерта Василия Вакуленко (Басты) в Санкт-Петербурге.
Шнуров съязвил по поводу того, что рэпер якобы пренебрёг мерами противоэпидемиологической безопасности.
На кадрах из социальных сетей с концерта исполнителя видно, что некоторые зрители находились в Ледовом дворце без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Сам Вакуленко эту информацию опроверг, предоставив отчёт комитету по культуре о том, что все рекомендации Роспотребнадзора были выполнены.
Шнуров был в своих стихах довольно резок:
"Не узнать в жиру лица и
Тили-тили, трали-вали.
Тех в войну, кто наживали,
Называли "полицаи".
Кто в блокаду заграбастал,
Тоже был, как полицай.
В их ряду теперь есть Баста
Отрицай, не отрицай", — написал Шнуров в своём микроблоге.
Баста не остался в долгу и тоже блеснул своим стихотворным дарованием:
"У Серёжи завсегда и про всё стишок есть
И про честь готов прочесть, прочесть готов про совесть
А по сути — дурачок,
Комсомолец-стукачок.
Пишет вирши ради смеху
Под диктовку "дяди" сверху, — написал Баста под постом Шнурова.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.