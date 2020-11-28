Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отстранил от игр в сборной Артёма Дзюбу из-за давления сверху.

Об этом рассказал экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.

"Есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть ещё люди. При всём уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение. Возможно, были какие-то рекомендации, почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами", — пояснил он.