Оздоев поддержал Черчесова после скандальных слов о футболистах

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев заявил, что главный тренер команды Станислав Черчесов имеет право говорить о футболистах то, что считает нужным. Ранее специалист попал под шквал критики из-за своего интервью в эфире "Матч ТВ".

Черчесов раскритиковал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, а также Алексея и Антона Миранчуков. Армейский клуб даже отреагировал на слова наставника национальной команды, опубликовав жёсткий ответ.

"Станислав Саламович имел полное право говорить о футболистах сборной то, что считает нужным. Он же делает это и в личных разговорах с игроками", — приводит "СЭ" слова Оздоева.

Также полузащитник отметил, что футболистам не нужно обижаться на слова Черчесова, а необходимо прислушаться к ним. Сам Оздоев сделала так после матча с Турцией (2:3), где допустил результативную ошибку.