Акимова и Халили не смогли выиграть спринт на Кубке России по биатлону

На первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске завершились спринтерские гонки у мужчин и женщин. Победителями стали Никита Матвеев и Екатерина Носкова.

У мужчин только третье место занял участник гонок Кубка мира прошлого сезона Карим Халили. Чемпион мира Максим Цветков финишировал десятым

У женщин Татьяна Акимова была пятой. Дарья Виролайнен заняла седьмую строчку в финишном протоколе.

Кубок России по биатлону является одним из отборочных этапов в сборную России на Кубок мира и Кубок IBU.

Кубок России по биатлону, спринт

Мужчины

Никита Матвеев – 25.24,8 (0). Игорь Малиновский – +3,2 (0). Карим Халили – +21,4 (1). Вадим Филимонов – +23,5 (0). Кирилл Стрельцов – +24,1 (2).

Женщины