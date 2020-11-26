На первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске завершились спринтерские гонки у мужчин и женщин. Победителями стали Никита Матвеев и Екатерина Носкова.
У мужчин только третье место занял участник гонок Кубка мира прошлого сезона Карим Халили. Чемпион мира Максим Цветков финишировал десятым
У женщин Татьяна Акимова была пятой. Дарья Виролайнен заняла седьмую строчку в финишном протоколе.
Кубок России по биатлону является одним из отборочных этапов в сборную России на Кубок мира и Кубок IBU.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.