Льюис Хэмилтон отказался от рыцарского титула

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон отметил, что не считает себя достойным рыцарского титула. В понедельник появилась информация о том, что британское правительство после завоевания последнего трофея в "Королевских гонках" намерено посвятить гонщика в рыцари.

По словам Хэмилтона, есть много людей, которые более достойны этого титула. Он привёл в пример врачей, которые спасают жизни, или ветеранов войны.

"Я думаю о людях, которые работают в госпиталях, о врачах, которые спасают жизни в самые сложные времена. Я считаю, что все они — невоспетые герои, а себя таковым не считаю. Я никому не спасал жизнь", — приводит Motosport-Total слова Хэмилтона.

Хэмилтон выиграл первый титул в 2008 году в составе "Макларена". С 2014 по 2020 год, за исключением 2016, он становился чемпионом, выступая за "Мерседес".