Емельяненко отреагировал на слова Стерлигова про ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на высказывание Германа Стерлигова об ММА. Ранее бизнесмен сравнил бои с "мужским стриптизом".

"Вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики, практически голые, потные, валяются друг у друга между ног", — заявил в YouTube.

Емельяненко на это заявил, что Стерлигову нужно выйти в ринг и посмотреть, что делают мужчины.

"Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге. Получит по зубам… В лучшем случае его спать отправят за подобные слова", — приводит "РЕН ТВ" слова Емельяненко.

Также Емельяненко заявил, что Стерлигов должен теперь выбрать любого бойца. По его слова, любой отправит его в нокаут.