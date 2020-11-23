Ким Кардашьян поздравила Томпсона с переходом в "Бостон"

Модель Ким Кардашьян отреагировала на переход форварда "Кливленда" Тристана Томпсона в "Бостон". Баскетболист ранее встречался с сестрой модели Хлои Кардашьян.

"Поздравляю, Тристан. "Бостон", вот и мы!" — написала Кардашьян в Instagram.

У Томпсона и Хлои в 2018 году родилась дочь. Позже СМИ сообщили, что пара рассталась из-за постоянных измен Тристана. Журналистам стало известно о романах баскетболиста с Джордин Вудс, лучшей подругой Хлои, а также Кайли Дженнер.

Тристан Томпсон

Баскетболист ранее выступал за "Кливленд". За девять сезонов он провёл 619 игр в регулярном чемпионате НБА, в которых набирал в среднем 9,4 очка.

В 2016 году вместе с "Кавальерс" Тристан стал чемпионом НБА.