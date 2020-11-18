УЕФА присудил Норвегии поражение в матче с Румынией из-за COVID-19

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла решение по матчу Лиги наций Румыния — Норвегия. Игра пятого тура была отменена из-за того, что норвежцы не смогли вылететь в Бухарест.

В команде был найден один случай заражения коронавирусом. Власти Норвегии посадили сборную на карантин и не выпустили футболистов из страны.

Сборной Норвегии присуждено поражение со счётом 0:3 за неявку на матч. Румыния получила победу со счётом 3:0.

Этот результат позволил румынам сохранить место в дивизионе В Лиги наций — команда не опустится ниже третьего места в своей группе.

Норвегия ещё может выйти на первое место в группе несмотря на решение УЕФА. Для этого команде нужно победить Австрию в сегодняшнем матче с разницей в два мяча и больше. Правда, сделать это будет тяжело — норвежцы из-за карантина основной команды привезли на игру молодёжный состав.

Лига наций. Дивизион В, группа 1