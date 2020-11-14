В Лиге кулачных боёв состоялся рекордный нокаут за три секунды

В ночь на 14 ноября в Майами состоялся поединок в рамках Лиги кулачных боёв (BKFC). Кубинский боец Улисесс Диас отправил Донейлла Бенедетто из США в нокаут за три секунды.

Диас нанёс боковой правый удар в челюсть сопернику. Это рекордный нокаут в истории кулачных боёв, сообщает BKFC.

BKFC

Лига кулачных боёв стартовала в июне 2018 года. За это время в США состоялись 13 турниров организации.

Правила BKFC схожи с правилами бокса, но спортсмены выступают без перчаток. В BKFC запрещены любые элементы борьбы или удары ногами, коленями, локтями. Вместе с тем разрешено в клинче обхватить шею соперника, а другой рукой наносить удары.