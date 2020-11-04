Новый сезон выступления "Зенита" в Лиге чемпионов снова, скорее, расстраивает, чем радует. Сумеет ли команда взять себя в руки после двух обидных поражений подряд?
К игре с "Лацио", которая пройдёт 4 ноября, "Зенит" подходит с нулём очков в активе и на последнем месте в группе. Несмотря на все уверения, команда снова провела невнятный отборочный этап:
Проблема "Зенита", как и всегда, оказалась не в отсутствии потенциала конкретных игроков (хотя многие считают именно так), а в нежелании грамотно провести трансферы и укрепить состав.
В результате даже нескольких травм и неудачных "полос" хватает, чтобы "Зенит" проседал в атаках. Не идёт игра у Дзюбы? Атака встала, забросы не работают. Травмировался Азмун? Пропал креатив атакующих действий.
Вопрос теперь только в одном — считает ли "Зенит" борьбу за третье место в группе достойной задачей? Если нет, то и чуда его фанатам ждать не придётся…
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