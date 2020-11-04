"Зенит" — "Лацио": ждать ли фанатам чуда?

Новый сезон выступления "Зенита" в Лиге чемпионов снова, скорее, расстраивает, чем радует. Сумеет ли команда взять себя в руки после двух обидных поражений подряд?

К игре с "Лацио", которая пройдёт 4 ноября, "Зенит" подходит с нулём очков в активе и на последнем месте в группе. Несмотря на все уверения, команда снова провела невнятный отборочный этап:

удивительное поражение от самой слабой команды в группе — "Брюгге";

не слишком внятная игра с "Дортмундом", завершившаяся также поражением.

Проблема "Зенита", как и всегда, оказалась не в отсутствии потенциала конкретных игроков (хотя многие считают именно так), а в нежелании грамотно провести трансферы и укрепить состав.

В результате даже нескольких травм и неудачных "полос" хватает, чтобы "Зенит" проседал в атаках. Не идёт игра у Дзюбы? Атака встала, забросы не работают. Травмировался Азмун? Пропал креатив атакующих действий.

Вопрос теперь только в одном — считает ли "Зенит" борьбу за третье место в группе достойной задачей? Если нет, то и чуда его фанатам ждать не придётся…