"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико"

Неожиданно успешной получилась игра "Локомотива", принимавшего в Москве мадридский "Атлетико". Гранд европейского футбола активно атаковал, особенно во втором тайме, но выйти вперёд так и не смог.

Во многом переломным стал момент назначения в первом тайме пенальти в ворота "Атлетико" за игру рукой в штрафной площади.

После этого команда Диего Симеоне стала острее и больше атаковать, но реализовать моменты не смогла. "Локомотив" огрызался ответными контратаками, но тоже не смог забить ещё. Итоговый счёт: "1-1".

Интересно, что директор "Локо", Василий Кикнадзе, комментировать результат отказался.

"Закончим круг, потом поговорим. Сорри", — кратко высказался он.

Напомним: ранее "Локомотив" уступил в сложной борьбе мюнхенской "Баварии" со счётом "1-2". "Атлетико" также встречался с немецким коллективом, игра закончилась со счётом "4-0" в пользу "Баварии".