Жулин: "Медведева, скорее всего, пропустит сезон"

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин в разговоре с "Правдой.Ру" прокомментировал ситуацию с Евгенией Медведевой. Ранее стало известно, что спортсменка не будет заявляться на этап Кубка России в Казани, из-за чего, вероятно, пропустит и чемпионат России.

"Медведева пропустит сезон? Скорее всего. У неё же травма. Травма спины", — заявил Жулин.

По мнению опытного тренера, Медведева решит, что делать со своей карьерой, после того, как залечит повреждение. Жулин считает, что всё в этом вопросе зависит от травмы.

"Когда травму залечит, тогда сама и поймет, возвращаться или не возвращаться", — заявил специалист.

Также Жулин отметил, что Федерация фигурного катания (ФФККР) не будет делать исключений для Медведевой и допускать её на чемпионат России.

"Думаю, что это невозможно", — заявил Жулин.

Медведева попустила этапы Кубка России в Сызрани, Москве и Сочи. Ещё запланировано два турнира — в Казани и Москве.