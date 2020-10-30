ВТБ продал акции "Локомотива" РЖД

РЖД стал владельцем ещё семи процентов акций футбольного клуба "Локомотив". Ранее состоялась сделка, в результате которой ВТБ продал акции команды одной из дочерних структур РЖД.

Владельцем акций ВТБ стал после того, как приобрёл у РЖД "Транскредитбанк". Одновременно ВТБ владел 74 процентами акций московского "Динамо".

О продаже сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв. Он также подтвердил, что акции попали в "систему РЖД".

Акции "Локомотива"

Ранее сообщалось, что основным владельцем акций "Локомотива" является АО "КРП-Инвест", дочерняя компания РЖД. Ей принадлежало 6 млн акций, или 90,9% от общего количества.

ВТБ был обладателем 600 тыс. акций (9,09%). Непосредственно ОАО "РЖД" принадлежало всего 100 акций (менее 0,01%).