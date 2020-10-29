Ферри назвал Устюгова "хорошим жуликом"

Биатлонист из Швеции Бьорн Ферри заявил, что не видел ничего предосудительного в действиях биатлониста Евгения Устюгова во время Олимпиады-2010 в Ванкувере. Ранее антидопинговая панель CAS (CAS ADD) признала россиянина виновным в нарушении антидопинговых правил и лишила трёх медалей Олимпийских игр.

В Ванкувере Устюгов вместе с мужской командой выиграл бронзу, опередив в эстафете Швецию, за которую бежал Ферри. Швед вспомнил ту Олимпиаду и назвал россиянина "хорошим жуликом".

"Глядя на жулика, нельзя сказать, что он подозрительный. Тогда это не такой хороший жулик. Устюгов был весёлым. Говорил "привет", "спасибо", "поздравляю". Он был хорошим парнем", — приводит Aftonbladet слова Ферри.

Если Устюгов проиграет апелляцию в CAS по этому дело, то бронзовая медаль достанется сборной Швеции.