Владелец "Спартака" Леонид Федун поздравил Хабиба Нурмагомедова с очередной победой. Он также готов предоставить бойцу стадион "Открытие Арена", если тот надумает возобновить карьеру и провести ещё один бой.

"Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой! Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара. Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру.

Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на "Открытии Арене", где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!" — сообщил Федун.