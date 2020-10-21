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Дадыгин: "Загитова на 120% не вернётся в большой спорт"

Спортивный обозреватель, эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин в интервью "Правде. Ру" рассказал о шансах болельщиков увидеть фигуристку Алину Загитову на соревнованиях. По его мнению, олимпийская чемпионка не вернётся в большой спорт.

Дадыгин: "Загитова на 120% не вернётся в большой спорт"

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что Загитова приняла решение не выступать в сезоне-2020/21. Вместе с тем, источник утверждает, что спортсменка не оставляет надежд вернуться на лёд в следующем году.

"Алина связала жизнь с другими проектами"

"Я буду откровенен. Я говорю то, что думаю. Когда спортсмен все выиграл — и чемпионат мира, и Олимпийские игры, и чемпионат Европы, и финал "Гран-при", то есть уже невозможно что-то еще новое выиграть для Алины Загитовой. Когда она поступила в ВУЗ, то есть у нее была задача стать студенткой. Сейчас ей предложили быть ведущей ледового шоу на Первом канале. Она себя пробует уже в новых ипостасях. У нее сейчас жизнь связана не столько с фигурным катанием, сколько с реализацией себя в каких-то других проектах", — заявил Дадыгин.

"У Загитовой нет четверных прыжков"

По слова эксперта, сама Загитова и её тренер Этери Тутберидзе понимают, что вернуться будет практически невозможно. В том числе, потому что олимпийская чемпионка не может выучить четверные прыжки, которые есть в активе других фигуисток.

"Алина Загитова, я думаю, что не на 100%, а на 120% не вернется в большой спорт. Потому что и она, и ее тренер Этери Тутберидзе прекрасно понимают, что пропустив уже один сезон, а сейчас будет второй (она уже заявила, что не будет выступать в этом сезоне), значит, пропущено два сезона.

Ради чего возвращаться перед Олимпийскими играми? У нее будет всего полгода, чтобы набрать форму, выучить новые четвертные прыжки, которая Алина пока не делала, и так попасть в сборную? Она не попадет в сборную, потому что там есть Косторная, есть Трусова, есть Щербакова и другие фигуристки, которые в течение многих лет уже в обойме сборной и у них есть четверные прыжки. А у Алины Загитовой нет", — сказал Дадыгин.

"Готов держать пари — Алина не вернётся"

По словам Дадыгина, Загитовой нет смысла возвращаться в фигурное катание. Эксперт даже готов заключить пари на то, что олимпийская чемпионка больше не будет выступать на соревнованиях.

"Для чего возвращаться? Чтобы с треском проиграть и так закончить свою блистательную карьеру? Это просто самоубийство, с моей точки зрения. Зачем это делать? Я разговаривал со многими довольно известными фигуристами и тренерами. Наталья Бестемьянова на этот же вопрос ответила, что будь я сейчас на месте Алины Загитовой, я, конечно, выбрала бы ледовое шоу и реализовывала бы себя в этом, потому что все уже выиграно. Если бы Алина Загитова не стала бы олимпийской чемпионкой, у нее был бы стимул все-таки добиться самого главного спортивного достижения.

Она стала чемпионкой. Так получилось, звезды так сошлись, что она чуть-чуть обошла Евгению Медведеву, хотя многие считают, что более достойна в том сезоне золотой медали была Женя, учитывая, что она до этого была двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и так далее. Я могу поспорить с любым человеком, который любит какие-то пари, Алина Загитова не вернется в большой спорт", — подытожил Дадыгин.

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