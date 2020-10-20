"Ротор" отправится на игру с "Крыльями" без тренеров и основных игроков

"Ротор" объявил о том, что на матч Кубка России против "Крыльев Советов" отправятся не все тренеры и футболисты. Основной состав будет готовиться к субботней игре против "Локомотива" в РПЛ.

Руководить командой в Самаре будет тренер-аналитик Вячеслав Беляев, сообщает пресс-служба "Ротора". Участие в игре примут футболисты молодёжного состава.

Отметим, "Ротору" для победы в группе седьмого элитного раунда Кубка России необходимо обыграть "Крылья" со счётом 4:0 и более.