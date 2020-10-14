Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса

Организаторы хоккейной Лиги чемпионов объявили об отмене турнира в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса. Основная причина — сложности с переездами по Европе.

Участие в турнире должны были принять 32 команды из Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Великобритании, Норвегии, Франции, Дании и Словакии.

Старт турнира неоднократно переносился, а сейчас было принято решение о полной отмене. Организаторы надеются, что смогут провести соревнования в сезоне-2021/22.

"Здоровье каждого должно быть на первом месте, а эпидемиологическая ситуация слишком рискованна. Нет никакой гарантии, что все вернутся домой здоровыми и без карантина, какие бы жесткие ни принимались меры", — говорится в заявлении организаторов.

Хоккейная Лига чемпионов

Турнир проводится с 2014 года. За это время чемпионами становились три команды: