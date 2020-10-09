Стало известно имя нового тренера "Уфы"

Журналист Иван Карпов сообщил о том, кто станет новым тренером "Уфы". Клуб отказался от идеи приглашения Олега Кононова и Сергея Юрана и решил назначить Рашида Рахимова, сообщает блогер в Telegram.

По сведениям "Чемпионата", назначение состоится в ближайшее время. Ранее Рахимов тренировал "Ахмат", "Локомотив", "Амкар" и австрийскую команду "Адмира Ваккер". Сейчас специалист работает экспертом на "Матч ТВ".

7 октября в отставку ушёл Вадим Евсеев. "Уфа" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч уфимцы проведут в Москве против "Локомотива".