РФС не будет останавливать чемпионат и запрещать матчи со зрителями

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в организации не намерены делать изменений в проведении чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. В последние дни число заразившихся COVID-19 в России растёт.

По словам Дюкова, футбольные матчи не влияют на эпидемиологическую обстановку.

"На данный момент не хочу вдаваться в детали с точки зрения вирусологии, мы исходим из того, что матчи этой части сезона пройдут, как запланировано, не видим предпосылок для приостановки. Октябрь будет тяжелым месяцем, но этот рост должен остановиться", — приводит ТАСС слова Дюкова.

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Кроме того, глава РФС сообщил, что новых ограничений по присутствию зрителей на трибунах не планируется. Вместе с тем окончательное решение остаётся за региональными властями.