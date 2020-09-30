Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в организации не намерены делать изменений в проведении чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. В последние дни число заразившихся COVID-19 в России растёт.
По словам Дюкова, футбольные матчи не влияют на эпидемиологическую обстановку.
"На данный момент не хочу вдаваться в детали с точки зрения вирусологии, мы исходим из того, что матчи этой части сезона пройдут, как запланировано, не видим предпосылок для приостановки. Октябрь будет тяжелым месяцем, но этот рост должен остановиться", — приводит ТАСС слова Дюкова.
Кроме того, глава РФС сообщил, что новых ограничений по присутствию зрителей на трибунах не планируется. Вместе с тем окончательное решение остаётся за региональными властями.
"При соблюдении мер предосторожности посещение матчей не ухудшает эпидемиологическую ситуацию в регионах. Но решение остается за властями", — заявил Дюков.
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