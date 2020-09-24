Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о поддержке сборных команд во время подготовки спортсменов. По его словам, ОКР за предыдущие десять лет потратил на эти цели 9 млрд рублей.
"Благодаря поддержке ПАО "Газпром" ОКР уже на протяжении 10 лет, начиная с Олимпийских игр - 2012 в Лондоне, оказывает содействие общероссийским спортивным федерациям в подготовке спортсменов к Олимпийским играм. На эти цели в рамках соответствующих программ потрачено почти 9 млрд рублей", - заявил Поздняков.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.