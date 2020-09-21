"Химки" возглавит бывший тренер "Локомотива"

Футбольный клуб "Химки" в скором времени объявит о назначении Игоря Черевченко главным тренером. Специалист будет представлен команде 22 сентября, сообщает "Чемпионат".

Черевченко в "Локо"

Черевченко начал тренерскую карьеру в "Локомотиве". Продолжительное время он работал в штабе команды, а в сентябре 2014 года стал и.о. главного тренера. В этом качестве провёл три матча.

В сезоне-2015/16 полноценно возглавлял "Локомотив". Процент побед Черевченко в "Локо" - 40.

Черевченко в "Балтике"

В клубе ФНЛ Черевченко отработал с февраля 2017 года по май 2018 года. Под его руководством команда заняла пятое место, процент побед - 49.

Черевченко в "Арсенале"

В ноябре 2018 года возглавил тульскую команду. Под его руководством "Арсенал" занял шестое место и вышел в Лигу Европы.

В сезоне-2019/20 тульский клуб занял восьмое место, а в квалификации Лиги Европы вылетел от "Нефтчи". Процент побед в "Арсенале" - 44.