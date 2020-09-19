Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что начал употреблять мясо, поскольку готовится к бою с Роем Джонсом-младшим.

"Я перестал быть веганом из-за тренировок и из-за того, как я хочу, чтобы выглядело мое тело, и из-за силы, которой хочу обладать. Я ем только лосей и бизонов — дикие вещи — и чувствую себя хорошо. Я понял, что-то, что полезно для других людей, например, капуста, овощи и черника, для меня действительно ядовито", — рассказал боксёр.