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"Ем только лосей и бизонов": Майк Тайсон перестал быть веганом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что начал употреблять мясо, поскольку готовится к бою с Роем Джонсом-младшим.

"Я перестал быть веганом из-за тренировок и из-за того, как я хочу, чтобы выглядело мое тело, и из-за силы, которой хочу обладать. Я ем только лосей и бизонов — дикие вещи — и чувствую себя хорошо. Я понял, что-то, что полезно для других людей, например, капуста, овощи и черника, для меня действительно ядовито", — рассказал боксёр.

Бой Тайсона и Джонса-младшего назначен на 28 ноября. Он пройдет в Калифорнии.

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