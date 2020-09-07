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Пётр Ян поднялся в рейтинге всех категорий UFC

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

UFC опубликовал рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. В топ-15 произошло одно изменение - из рейтинга исключён американец Даниэль Кормье, завершивший карьеру.

Соответственно некоторые бойцы поднялись на одну строчку вверх. В том числе россиянин Пётр Ян. Чемпион в легчайшем весе теперь занимает 11-е место.

Рейтинг возглавляет Джон Джонс. Организация не стала исключать бойца из списка несмотря на то, что он отказался от титула в полутяжёлом весе.

Рейтинг UFC

  1. Джон Джонс.
  2. Хабиб Нурмагомедов.
  3. Стипе Миочич.
  4. Исраэль Адесанья.
  5. Камару Усман.
  6. Александр Волкановски.
  7. Джастин Гэтжи.
  8. Дастин Порье.
  9. Макс Холлоуэй.
  10. Конор Макгрегор.
  11. Пётр Ян.
  12. Дейвисон Фигередо.
  13. Роберт Уиттакер.
  14. Тони Фергюсон.
  15. Фрэнси Нганну.
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