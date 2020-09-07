Пётр Ян поднялся в рейтинге всех категорий UFC

UFC опубликовал рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. В топ-15 произошло одно изменение - из рейтинга исключён американец Даниэль Кормье, завершивший карьеру.

Соответственно некоторые бойцы поднялись на одну строчку вверх. В том числе россиянин Пётр Ян. Чемпион в легчайшем весе теперь занимает 11-е место.

Рейтинг возглавляет Джон Джонс. Организация не стала исключать бойца из списка несмотря на то, что он отказался от титула в полутяжёлом весе.

Рейтинг UFC