"Севилья" подписала игрока "Барселоны" Ракитича

"Севилья" подписала контракт с хорватским полузащитником Иваном Ракитичем, который ранее выступал за "Барселону". Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает пресс-служба команды.

Карьера Ракитича

Хорват является воспитанником школы швейцарского "Базеля". Ракитич даже выступал за молодёжную сборную Швейцарии, но выбрал Хорватию. С "шашечными" он стал серебряным призёром чемпионата мира-2018.

В клубной карьер Ракитич выступал за такие команды: