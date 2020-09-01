"Севилья" подписала контракт с хорватским полузащитником Иваном Ракитичем, который ранее выступал за "Барселону". Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает пресс-служба команды.
Хорват является воспитанником школы швейцарского "Базеля". Ракитич даже выступал за молодёжную сборную Швейцарии, но выбрал Хорватию. С "шашечными" он стал серебряным призёром чемпионата мира-2018.
В клубной карьер Ракитич выступал за такие команды:
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