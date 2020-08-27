Россия не примет участия в ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве пройдёт без участия сборной России. Европейский гимнастический союз опубликовал список стран, которые будут выступать на турнире.

В списке 39 сборных, участие в турнире примут около 300 спортсменок, из которых 145 будут соревноваться на взрослом уровне. Причина отказа сборной России не называется.

Чемпионат Европы в Киеве должен состояться с 26 по 29 ноября. Окончательно решение об организации турнира будет принято 28 сентября.