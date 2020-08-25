Эксперты НХЛ назвали лучших хоккеистов матча плей-офф НХЛ "Даллас" — "Колорадо". "Старз" выиграли игру со счётом 5:2 и повели в серии 2-0.
Первой "звездой" матча признан российский голкипер "Далласа" Антон Худобин. В это игре он сделал 38 сэйвов, пропустив две шайбы.
Второй "звездой" назван нападающий "Старз" Александр Радулов. Форвард забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. На его счету победный гол в этой игре.
Такой же показатель у нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона. Он признан третьей "звездой" игры.
Серия продолжится матчами 27 и 29 августа.
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