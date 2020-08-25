Россияне признаны первыми "звёздами" матча "Даллас" - "Колорадо"

Эксперты НХЛ назвали лучших хоккеистов матча плей-офф НХЛ "Даллас" — "Колорадо". "Старз" выиграли игру со счётом 5:2 и повели в серии 2-0.

Первой "звездой" матча признан российский голкипер "Далласа" Антон Худобин. В это игре он сделал 38 сэйвов, пропустив две шайбы.

Второй "звездой" назван нападающий "Старз" Александр Радулов. Форвард забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. На его счету победный гол в этой игре.

Такой же показатель у нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона. Он признан третьей "звездой" игры.

Серия продолжится матчами 27 и 29 августа.